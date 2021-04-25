Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1345
ALTIN
478.740
DOLAR
8.3255
STERLİN
11.6288
EURO
10.0324
10 öğretim üyesi alacak
10 öğretim üyesi alacak
100 itfaiye eri alacak
100 itfaiye eri alacak
75 adet “S Plaka” ihale usulü tahsis edilecek
75 adet “S Plaka”...
4 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yaptırılacak
4 adet cami inşaatı...

Ataşehir'de nargile kafeye baskın

Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir kafe, gelen ihbar üzerine polis ekipleri tarafından basıldı. Yapılan baskında içeride çok sayıda müşteri olduğu görüldü. Polisi gören müşterilerin bazıları arka kapıdan kaçarak kayıplara karışırken kafede  bulunanlara cezai işlem uygulandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Nisan 2021 Pazar 11:09
0 Okunma
Ataşehir'de nargile kafeye baskın

Olay saat 00:00 sıralarında Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen koronavirüs tedbirlerine uymayan ve nargile servisi yapılan iş yerine baskın düzenledi.

İçeride bulunan müşterilerden bazıları polis ekiplerini görünce arka kapısından kaçarak izlerini kaybettirdi. Bazı kişiler  mekanın arka kapısından kaçarken sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Polis ekipleri, içeride bulunan 33 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai işlem uyguladı. Yasağa rağmen kapalı olması gereken işyerini açan işletme sahiplerine de ayrıca ceza kesileceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AtaşehirNargileCafeKısıtlamaYasakPolisBaskınKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 81.11
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 81.11
Tuzla sahilini deniz salyası kapladı
Tuzla sahilini deniz salyası kapladı
Kripto para dolandırıcılığı operasyonu: 78 kişiye gözaltı kararı
Kripto para dolandırıcılığı operasyonu: 78 kişiye gözaltı kararı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans