Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1150
ALTIN
487.667
DOLAR
7.9325
STERLİN
10.3021
EURO
9.3364
Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan istifa sinyali
Son Dakika
Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan istifa sinyali
Putin, gerilime el attı
Son Dakika
Putin, gerilime el attı
Tuma Çelik ile ilgili karar Resmi Gazete'de
Son Dakika
Tuma Çelik ile ilgili karar...
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale...

Avcılar’da kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 3 bin 180’er TL ceza

AVCILAR’da yapılan koronavirüs önlemleri denetiminde  kahvehanelerde  oyun oynadıkları tespit edilen 24 kişiye 3 bin 180’er TL idari para cezası kesilirken, 4 iş yeri için idari işlem yapıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Ekim 2020 Cuma 10:25
0 Okunma
Avcılar’da kahvehanede oyun oynayan 24 kişiye 3 bin 180’er TL ceza

Avcılar Kaymakamlığı’na bağlı, aralarında polislerin de bulunduğu sivil ekipler,  koronavirüs önlemleri kapsamında denetimlerini dün gece de sürdürdü ekipler 26 işyerini denetledi.  

3 BİN 180'ER TL CEZA

Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süre kapatılan ve 1 Haziran’da tekrar açılan kafe, çay bahçesi, kahvehanelerde  her türlü oyun oynanması yasaklandı. Yasak kapsamında denetim yapan ekipler, 4 işyerinde iskambil veya okey oynandığını tespit ederek işletmeciler hakkında idari işlem başlattı. Buralarda oyun oynayan  24 kişiye de Umum Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet suçundan 3 bin 180’er TL olmak üzere toplam 76 bin 320 TL idari para cezası kesildi. Görevliler ayrıca kafe, kahvehane gibi yerlerde klima çalıştırmanın, gazete, dergi bulundurmanın yasak olduğunu, masa örtüleri için de hijyen kurallarına uyulması, çay ve benzeri ürünleri servis edenlerin mutlaka maske takması, bardakların en az 60 derecede sıcakta yıkanması gerektiğini hatırlattı.

TELEVİZYON YERİNE GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Cihangir Mahallesi’ndeki içerisinde oyun oynanan ve işlem yapılan bir kafenin dışarıdan bakıldığında kepenklerinin kapalı olduğu, içeriden hiçbir ışık görülmediği dikkat çekti. İçeride bulunan televizyon ekranında ise dışarıyı iki açıdan gören güvenlik kamerası görüntülerinin bağlı olduğu böylece olası bir denetime karşı önlem alınmaya çalışıldığı görüldü.

Müşterilerden biri gece denetim ekibini görünce "Yaptığımızın savunulacak bir tarafı yok" derken, aynı masada oturan arkadaşı, kahvehane sahibine destek olmak için çay içmeye geldiklerini, vakit geçirmek için iskambil oynadıklarını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarKumarKumarhaneCeza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultan'da evine girmeye çalışan gence silahlı saldırı
Eyüpsultan'da evine girmeye çalışan gence silahlı saldırı
Küçükçekmece’de taklit ürün operasyonu 
Küçükçekmece’de taklit ürün operasyonu 
Esenyurt'ta epilepsi hastasının yardımına yunus timleri yetişti
Esenyurt'ta epilepsi hastasının yardımına yunus timleri yetişti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans