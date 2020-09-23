Bağcılar’daki kamu kurumları HES uygulamasına geçti

Koronavirüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Bağcılar’daki kamu kurumlarında HES (Hayat Eve Sığar) kodu uygulamasına geçildi. Uygulamanın ilk adresi Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan Bağcılar Kaymakamlığı oldu. Nüfus Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Seçim Müdürlüğü’nün yer aldığı binaya ilçe sakinleri tek tek alınıyor. “Açık Kapı” adı verilen danışma bölümünde karşılanan vatandaşların Hayat Eve Sığar uygulamasından, SMS veya E Devlet üzerinden edindikleri HES kodu sorgulanıyor.

“ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI”

Bağcılar Belediyesi de uygulamayı Güneşli Mahallesi’ndeki hizmet binasında iki aşamalı olarak hayata geçirdi. HES kodu sorgulaması yapılan ve risk taşımadığı tespit edilen kişiler, x-ray cihazından geçtikten sonra işlem yapacakları birime gidiyor. HES kodu olmayanlara ise görevli personel tarafından yardımcı olunarak HES kodu alması sağlanıyor.

Vatandaşlara HES kodu uygulaması konusunda hassasiyet göstermeleri ricasında bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Salgınla mücadele konusunda önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Artık HES kodu sayesinde riskli durumlar ortadan kalkıyor. Hemşerilerimiz güvenli bir şekilde işlemlerini yapabilecekler” dedi.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilerek alınabilecek. 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girildikten sonra 'HES Kodu Oluştur' butonu tıklanarak ve kod kullanım süresi seçildikten sonra kod oluşturulabilecek.

HES kodu ayrıca, SMS yöntemiyle de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, "HES" yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılarak 2023'e SMS olarak atılması gerekiyor. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak.