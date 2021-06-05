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Bahçelievler'de kamyonet yandı

BAHÇELİEVLER'de İBB'ye bağlı İSTAÇ'a ait olan kamyonet yandı. O sırada yoldan geçen Bahçelievler Belediyesi'ne ait su tankerinden sıkılan su ile kamyonetteki yangın söndürüldü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Haziran 2021 Cumartesi 09:53
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Bahçelievler'de kamyonet yandı

Bahçelievler Çobançeşme Kavşağı Atatürk Havalimanı Basın Ekspres istikametinde saat 07.50 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSTAÇ'a ait olan kamyonet yolda giderken yanmaya başladı. Motor kısmından çıkan dumanları gören şoför kamyoneti yolun sağ tarafında durdurdu. O sırada olay yerinden geçen Bahçelievler Belediyesine ait su tankeri de yardım etmek için yanan kamyonetin ön tarafında durdu. Su tankerinden uzatılan hortum ile yangına ilk müdahale yapıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bahçelievler Belediyesi'nin su tankeri ile söndürülen kamyonette itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle trafik tek şeride düşünce kısa süreli yoğunluk oluştu. Hasar gören kamyonet çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerÇobançeşmeKamyonKamyonetYangın
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