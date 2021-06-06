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Bahçelievler'de uyuşturucu imalatı yapan bir kişi gözaltına alındı

Bahçelievler'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, saksılar içerisine dikilmiş halde 7 adet kök hint keneviri ele geçirildi. Baskında, elbise dolabı içerisine kurulu ısıtma ve havalandırma düzenekleri kameralarca görüntülendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Haziran 2021 Pazar 10:09
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Bahçelievler'de uyuşturucu imalatı yapan bir kişi gözaltına alındı

Polis ekipleri, dün saat 00.25 sıralarında, Bahçelievler'de A.Ö. isimli  kişiyi durdurdu. Hareketlerinden şüphelendikleri kişinin uyuşturucu madde kullanmış olabileceğini değerlendiren ekipler A.Ö.'yü gözaltına aldı. Ekipler şüpheli A.Ö.'nün verdiği bilgi doğrultusunda Bahçelievler Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramalarda, elbise dolabı içerisinde ısıtma ve havalandırma düzenekleri kurulu saksılara dikilmiş 7 adet kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Uyuşturucu imalatı için özel sistemle kurulmuş düzenek kameralarca görüntülendi.

Gözaltına alınan A.Ö., isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan dün adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerUyuşturucuImalatNarkotikPolis
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