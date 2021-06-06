Bahçelievler'de uyuşturucu imalatı yapan bir kişi gözaltına alındı

Bahçelievler'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, saksılar içerisine dikilmiş halde 7 adet kök hint keneviri ele geçirildi. Baskında, elbise dolabı içerisine kurulu ısıtma ve havalandırma düzenekleri kameralarca görüntülendi.