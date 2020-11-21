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Başakşehir’de espor merkezi açılıyor 

Türkiye genelinde 30 milyondan fazla oyuncusu bulunan espor’un yeni merkezi Başakşehir’de yükseliyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Kasım 2020 Cumartesi 10:24
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Başakşehir’de espor merkezi açılıyor 

Başakşehir Belediyesi, espor’un yeni merkezi bir merkezini açma konusunda ilk hamlesini Base Espor Merkezi ile atıyor. Profesyonel espor oyuncularının yetiştirileceği, ulusal ve uluslararası turnuvaların yapılacağı Başakşehir Espor Merkezi ile gençler espor’a profesyonel olarak adım atma fırsatı yakalayacak.

OYUNUN BAŞLANGIÇ NOKTASI OLACAK

Başakşehir espor’un markası ise oyunlara gönül verenlerin yakından bildiği “BASE” olacak. Birçok oyunda oyuna başlanan yer olarak bilinen “BASE” ile Başakşehirli gençler rekabet ortamı ile tanışacak. Turnuvalara katılarak ulusal ve uluslararası takımlarla mücadele etme imkanı yakalayacak. Base Espor Merkezi oyunun ve espor’un başlangıç noktası olarak konumlanacak. Espor merkezinde ayrıca değerler eğitimi de verilerek gençlere birçok sosyal aktivite de sunulacak. Ailelerin hassasiyeti göz önünde bulundurularak faaliyetler uzman kadro ve psikologlar eşliğinde yapılacak.

PROFESYONEL OYUNCULAR KOÇLUK YAPACAK

Tüm zamanların en hızlı büyüyen spor dalı olarak gösterilen espor yönetimini profesyonel hale getirmek için çalışmalara başlayan Başakşehir Belediyesi, Base Espor Merkez’ini hayata geçirdi. İçerisinde yeni nesil oyun bilgisayarının ve ekipmanlarının da bulunacağı espor merkezinde gençler profesyonel espor oyuncu ve koçlarla çalışacak. Yapılan turnuvaların ardından gençlere espor oyuncusu, koçu ya da eğitmeni olmanın yolu açılacak. Gençlerin gelişimine göre yerel ya da ulusal takımlara transfer olma imkânı sunulacak.

BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ KENDİ TAKIMLARINI KURUYOR

Tüm pandemi tedbirleri alınarak maske mesafe ve hijyen kuralları öncülüğünde Aralık ayı itibariyle ilk kayıtların başlayacağı Başakşehir Espor Merkezi’nde bir çok oyun türünde takımlar da oluşturulacak. Bu sayede gençlerin rekabet ortamında çalışıp, profesyonel oyuncu olma yolunda ilk adımlarının atılmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Aylık olarak düzenlenecek olan turnuvalara da ev sahipliği yapacak olan Base Espor Merkezi’nde yetişen gençler ulusal ve uluslararası turnuvalar da mücadele imkânı bulacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirEspor
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