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Başakşehir’de TEM Otoyolu’na bir bağlantı daha

Başakşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki dönemde yapımına başlanan ancak yeni dönemde çalışmaların durdurulduğuna dikkat çektiği 3 No’lu Yol’un yapımını tamamlıyor. Yeni yol ile birlikte Başakşehir ve Ziya Gökalp Mahalleleri üzerinden TEM Otoyolu’na bir bağlantı yolu daha kazandırılacağı kaydedildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Eylül 2020 Pazar 11:01
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Başakşehir’de TEM Otoyolu’na bir bağlantı daha

Başakşehir Belediyesi, ilçelerinin sağlık ve eğitim yatırımlarının yanı sıra ulaşım yatırımlarıyla da Türkiye’nin dikkat çeken ilçesi haline geldiğine dikkat çekti. Güvercintepe ile Olimpiyat Metro İstasyonu arasındaki viyadük projesinin ardından bu kez Başakşehir’den TEM Otoyolu’na bir bağlantı yolu yapmak için çalışmalara başlandı.

BAŞKAN KARTOĞLU YERİNDE İNCELEDİ

Başakşehir Belediyesi konuyla ilgili, "Önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlanan yol projesi, yeni dönemde göreve gelen İBB tarafından yapılmayınca yarım kaldı. ‘3 No’lu Yol’ adı verilen proje, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun talimatıyla yeniden başlatıldı." açıklamasında bulundu. Toplam 3 bin 600 metrelik projenin kalan 1 kilometrelik kısmında yapılan çalışmaları Başkan Kartoğlu yerinde inceledi.

Çalışmaları aralıksız sürdüren Başakşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi alan Kartoğlu, 3 No’lu Yol’un, Hürriyet Bulvarı’nın paralelinde TEM Otoyolu yan yola bağlanacak alternatif bir yol olduğunu söyledi. İBB’nin önceki dönem başlatılan yolu tamamlamadığına işaret eden Kartoğlu, Başakşehir Belediyesi’nin projeyi tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacağını ifade etti.


TEM’E BAŞAKŞEHİR’DEN BİR BAĞLANTI DAHA


Başakşehir 1. Etap’tan başlayan yol projesi, Hürriyet Bulvarı’nın batısında paralel olarak TEM Otoyolu yan yola bağlanacak. Proje tamamlandığında Küçükçekmece-Halkalı istikameti ile Altınşehir ve Güvercintepe mahallelerine ulaşımı kolaylaştıracak. 3 No’lu Yol projesi, bölgede yoğunlukla bulunan okullara ulaşımı da pratik hale getirecek. Bu sayede öğrenciler ve öğretmenler, okullarına geliş ve gidişlerinde trafikte daha az zaman kaybedecek.


DHA-Genel - Türkiye-İstanbul / Merkez - 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirTEMOtoyol
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