Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 37
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1087
ALTIN
460.211
DOLAR
7.4311
STERLİN
9.8712
EURO
8.7776
Kasımpaşa’dan kaleci transferi
Son Dakika
Kasımpaşa’dan kaleci transferi
TBF, Süper Lig’de yer almak isteyen takımlara süre tanıdı
Son Dakika
TBF, Süper Lig’de yer almak...
Galatasaray yeni sezon çalışmalarını sürdürdü
Son Dakika
Galatasaray yeni sezon çalışmalarını sürdürdü
O Arda Turan geri dönüyor
Son Dakika
O Arda Turan geri dönüyor

Başkan Akpolat mesai arkadaşlarının Zabıta Haftası’nı kutladı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personelinin haftasını kutladı. Başkan Akpolat, çalışma arkadaşlarına pandemi sürecinde göstermiş oldukları özverili çalışmalar nedeniyle de teşekkür etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Eylül 2020 Cuma 16:21
0 Okunma
Başkan Akpolat mesai arkadaşlarının Zabıta Haftası’nı kutladı

Zabıta Teşkilatı’nın 194. yıl dönümü yurdun çeşitli yerlerinde düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da Zabıta Müdürlüğü’nün Çırağan Hizmet Binasını ziyaret ederek zabıta personeliyle bir araya geldi. Pandemi nedeniyle az sayıda personelle zabıta haftasını kutlayan Başkan Akpolat kadın zabıta görevlilerine gül verdi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a da zabıta personeli çiçek buketi takdim etti. Başkan Akpolat, halkın güvenliği için gece- gündüz demeden çalışan pandemi döneminde vatandaşların sağlığı için sürekli denetim yapan mesai arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Zabıta Haftası’yla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Akpolat şu ifadeleri kullandı: "Zabıta emekçilerimizle birlikte, Zabıta Haftası'nı ve Zabıta Teşkilatı'nın 194. yıl dönümünü kutladık. Komşularımızın güvenliği ve huzuru için fedakarca çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkürlerimi ilettim. Hep birlikte Beşiktaş'ımız için azimle çalışmaya devam edeceğiz!”

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBelediye BaşkanıRıza AkpolatZabıta HaftasıZabıta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Minikler ‘Mahalle Bahçesi’ne kavuştu
Minikler ‘Mahalle Bahçesi’ne kavuştu
Avcılar'da hareketli dakikalar
Avcılar'da hareketli dakikalar
Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi?
Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi?
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim