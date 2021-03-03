Beykoz Riva'da iki ölü yunus karaya vurdu

Olay, dün akşam saatlerinde Beykoz Riva Ezgi Koyu'nda meydana geldi. Sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar, 2 ölü yunusun karaya vurduğunu gördü. Bunun üzerine hemen yetkililere haber verildi. Ölü yunusların bulundukları yerden alınması için bölgeye İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Öte yandan, yunuslar orada bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Sahilde gezintiye çıkan bir vatandaş, "Biz buranın sakinleriyiz. Arkadaşımla gezmeye geldik. Şu manzarayı gördük, cidden üzüldüm. Deniz de dalgalı. Şu anda en yakın yetkilinin gelmesini bekliyoruz" dedi.