Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1492
ALTIN
428.136
DOLAR
7.1790
STERLİN
9.8317
EURO
8.6834
Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Personel Alacak
Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Personel...
Belediyeye ait işyerleri kiraya veriliyor
Belediyeye ait işyerleri kiraya...
TİGEM'den Portakal Satış İhalesi
TİGEM'den Portakal Satış İhalesi
Billboard ve reklam yerleri kiraya verilecek
Billboard ve reklam yerleri...

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde 159 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanarak eylem yapan gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan 159 kişi polis otobüsleriyle götürüldükleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Şubat 2021 Salı 08:26
0 Okunma
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde 159 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi rektörlük binası önünde akşam saatlerinde toplanarak eylem yapan gruba polis müdahale etti. Gözaltına alınan çok sayıda kişi polis otobüsleriyle götürüldükleri Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Gözaltına alınanların daha sonra Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversite özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericiler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır." denildi. 

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde toplam 159 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs önünde düzenlenen gösterilerde yapılan tüm uyarılara rağmen eylemi sona erdirmeyen 108, Rektörlüğü ablukaya almak suretiyle bina içinde bulunanların dışarıya çıkmasını engelleyen ve tüm uyarılara rağmen bu eylemlerinden vazgeçmeyen göstericilerden 51 olmak üzere toplam 159 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan 159 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi ÜniversitesiGözaltıPolisöğrenciEylem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük Hendek Caddesi yayalaştırılıyor
Büyük Hendek Caddesi yayalaştırılıyor
İstanbul'dan Yüksekova'ya iyilik TIR'ı
İstanbul'dan Yüksekova'ya iyilik TIR'ı
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans