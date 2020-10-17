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Büyükçekmece ve Çekmeköy'de sahte içki operasyonu

BÜYÜKÇEKMECE ve Çekmeköy'de sahte içki üretimi yapılan adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda sahte içki şişesi ve boş şişeler ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Ekim 2020 Cumartesi 17:39
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Büyükçekmece ve Çekmeköy'de sahte içki operasyonu

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ekim'de Atatürk Mahallesi Serinpınar Caddesi'nde bulunan adreste sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı bilgisini aldı. Adrese yapılan baskında 60 litre etil alkol ile 240 şişe sahte içki ele geçirildi. Mehmet A. (59) isimli şüpheli gözaltına alındı.  Bir diğer operasyon ise Çekmeköy'de yapıldı. Çamlık Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki adrese baskın düzenleyen ekipler 14 litre kaçak içki ve boş şişe ele geçirdi.  Ali A. (72) gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BüyükçekmeceÇekmeköySahteIçkiAlkolOperasyonPolis
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