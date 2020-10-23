Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1198
ALTIN
487.396
DOLAR
7.9168
STERLİN
10.3906
EURO
9.3577
Bayrağı yere atan kadın kamerada 
Son Dakika
Bayrağı yere atan kadın kamerada 
Azerbaycan cephesinde son durum
Son Dakika
Azerbaycan cephesinde son durum
Yola EYP atıp kaçan 2 şüpheliden 1'i yakalandı
Son Dakika
Yola EYP atıp kaçan 2...
Seçimler öncesi son kez karşı karşıya geldiler
Son Dakika
Seçimler öncesi son kez karşı...

Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 1 ölü 

ESENYURT'ta biri kadın 2 kişi evine gittikleri Beytulah Çelebi ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen kadın Beytullah Çelebi'yi bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Çelebi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayarak sonra gözaltına aldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ekim 2020 Cuma 09:18
0 Okunma
Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 1 ölü 

Olay, Battalgazi Mahallesi'nde dün gece saat 22.30 sıralarında yaşandı. Dereboyu Sokakta oturan Beytullah Çelebi evine gelen ve kimliği henüz öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi ile tartışmaya başladı. İki taraf arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada evin önüne kadar gelen kadın Beytullah Çelebi'yi bıçakla yaraladı. Aldığı bıçak darbesi sonucu Beytullah Çelebi kanlar içinde kalarak yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bu sırada olayı gören mahalle sakinleri bir yandan polise haber verdi bir yandan da Beytullah Çelebi'yi kendi imkanlarıyla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Beytullah Çelebi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Çelebi'nin cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan, polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Çevik kuvvet ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı mahallede güvenlik önlemi aldı. Mahalle sakinlerinden olayla ilgili bilgi alan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayı öğrenerek Çelebi'nin evine gelen yakınları ise gözyaşı dökerek sinir krizleri geçirdi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin çalışmasıyla kaçan 2 şüpheli kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayrağı yere atan kadın kamerada 
Bayrağı yere atan kadın kamerada 
Vali Yerlikaya: 2 bin 610 işletme ve 1113 servis aracı denetlendi
Vali Yerlikaya: 2 bin 610 işletme ve 1113 servis aracı denetlendi
Bakan Koca: Salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık
Bakan Koca: Salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans