Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1350
ALTIN
462.946
DOLAR
7.8308
STERLİN
10.4634
EURO
9.4683
Vural: Beni edilen dualar yaşattı
Son Dakika
Vural: Beni edilen dualar yaşattı
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Son Dakika
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Elvan: Reformlarımıza hız kazandıracağız
Son Dakika
Elvan: Reformlarımıza hız kazandıracağız
Denizli'de, üretimi geliştirme projesi için ceviz fidanı dağıtımı
Denizli'de, üretimi geliştirme projesi için...

GALATA KÖPRÜSÜ'NDE YOĞUNLUK

İçişleri Bakanlığı'nın "Olta balıkçılığı" genelgesinin dakikalar öncesinde Galata Köprüsü'ndeki sosyal mesafesiz balık tutma yoğunluğu DHA kamerasına yansıdı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Aralık 2020 Perşembe 10:03
0 Okunma
GALATA KÖPRÜSÜ'NDE YOĞUNLUK

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılacak.  İstanbul'da en fazla olta balıkçılığının yapıldığı yer Galata Köprüsü. Genelgeden dakikalar önce Galata Köprüsü'ndeki yoğunluk DHA kamerasına yansıdı.

Balıkçıların çoğu maske taktığı, bazılarının ise maskesini çenesinin altına indirdiği görüldü. Balıkçılardan biri maske taktığını ve önlemini aldığını belirterek, "Belediye sadece satıcıları denetliyor burada, yaş altını denetlemiyor. Şuraya bakın çoğu 65 yaşın üstünü geçmiş büyük sıkıntımız o. Korkuyoruz. Belediyenin, polislerin 65 yaş üstünü denetlemesi lazım. Bütün korkumuz o" dedi. Başka bir balıkçı da balık tuttuğunu, mesafeye dikkat ettiğini, yanındaki balıkçıların da mesafeye dikkat ettiğini belirtti.  Yoğunluk havadan da görüntülendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Galata KöprüsüOltaDenizBalık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon
Tüketicilerin yüzde 82’si satın alırken sosyal medya fenomenlerini dinliyor
Tüketicilerin yüzde 82’si satın alırken sosyal medya fenomenlerini dinliyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans