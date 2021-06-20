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Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

Güngören'de dün 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltılarak, mühürlendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Haziran 2021 Pazar 17:52
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Güngören'de çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı

İstanbul'da dün olan 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Güngören Sanayi Mahallesi'nde 16 daire 5 iş yerinin bulduğu 4 katlı binada çatlaklar oluştu. Dairelerden birinin ise balkonunda çökme oldu. Bina sakinleri kendilerini dışarı attı. Olay yerine gelen zabıta ekipleri bina sakinlerinin evlerinden çıkmasını istedi. Bina ekipler tarafından şerit çekilerek mühürlendi. Bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına giderken, bir kısmı ise otellere yerleştirildi.

Bina sakini Muammer Erdem, "Dün akşam zabıta ekipleri geldi. Binanın depreme elverişli olmadığını söylediler. Buradaki kişiler otellere yerleştirildi. Toplamda 16 daire var 5 ise iş yeri var. "dedi. 

Remzi Özer ise, "Ben karşı apartmanda oturuyorum. Dün akşam saatlerinde herkes dışardaydı eşyaları ile birlikte. Deprem sonrası sesler gelmiş bir tane de balkonda çökme yaşandı. Test yapıp daha sonra ne olacağına karar verecekler." ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GüngörenDepremBinaçatlakTahliye
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