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İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon

İSTANBUL genelinde aranan kişilere yönelik operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Mayıs 2021 Çarşamba 10:22
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İstanbul'da aranan kişilere yönelik operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir, Zeytinburnu, Bağcılar, Üsküdar, Küçükçekmece, Esenyurt, Esenler ve Bahçelievler'de, işledikleri çeşitli suçlardan dolayı haklarında arama kaydı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. 3 gün süren ve eş zamanlı yürütülen operasyon neticesinde Kasten Öldürme Suçundan 25 yıl 1 ay cezası olan Ziya A.(41), Cinsel İstismar suçundan 8 yıl 9 ay cezası olan Ahmet M.(29), Kasten Öldürme suçundan 16 yıl cezası olan Mehmet A.(39), yağma suçundan 8 yıl 4 ay cezası olan Muzaffer E.(50) ve kasten öldürme suçundan 16 yıl cezası olan Mehmet A.(48)'nın da aralarında bulunduğu 24 kişi yakalandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulAramaYakalamaşüpheliOperasyonPolis
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