Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1345
ALTIN
478.740
DOLAR
8.3255
STERLİN
11.6288
EURO
10.0324
4 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yaptırılacak
4 adet cami inşaatı...
Bitlis'te halk kütüphanesi inşaatı yaptırılacak
Bitlis'te halk kütüphanesi inşaatı...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
24 adet taşınmaz ihale usulü ile satılıyor
24 adet taşınmaz ihale...

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 81.11

İSTANBUL'un barajlarında doluluk yüzde 81.11 olarak ölçüldü. Doluluk oranı yüzde 66.26'a  ulaşan Alibeyköy Barajı'ndaki son durum havadan görüntülendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Nisan 2021 Cumartesi 11:35
0 Okunma
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 81.11

İstanbul'da yüzde 20'nin altına kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranları, peş peşe gelen yağışlı hava ile artışa geçti. Doluluk oranlarındaki artış eskiye oranla yavaş devam etse de İstanbul'un barajlarındaki son 7 günde sadece yüzde 0.42  artış yaşandı. Doluluk oranı yüzde 80.72'den yüzde 81.11'e yükseldi

SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ 

İSKİ verilerine göre bugünkü doluluk oranı son bir yılın en yüksek doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl mayıs ayı sonunda doluluk oranı yüzde 68.56 olarak ölçülmüştü. Ağustos ayında 37.52'ye inen doluluk oranı, Aralık ayında 20.29 olarak ölçülmüştü. Daha sonra hızla yükselişe geçen doluluk oranları Ocak ayında yüzde 40.39'a,  Şubat ayında 56.2'ye, Mart ayında ise yüzde 72.83'e çıktı.

EN DOLU DARLIK BARAJI

İstanbul'un en fazla doluluğa ulaşan barajı ise Darlık Barajı oldu. Darlık barajında doluluk oranı 97.36 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un en az doluluk oranına sahip barajı ise yüzde 43.38 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İstanbul'un Barajlarındaki bugünkü doluluk oranları;

Alibeyköy   Barajı                                       yüzde  66.26

Büyükçekmece Barajı                                yüzde   77.35

Darlık Barajı                                               yüzde   97..36

Elmalı Barajı                                              yüzde 95.31

Istranacalar                                                yüzde  53.56

Kazandere Barajı                                       yüzde  77.67

Ömerli Barajı                                              yüzde 95.87

Papuçdere Barajı                                       yüzde   76.87

Sazlıdere Barajı                                         yüzde  43.98

Terkos Barajı                                              yüzde  78.24

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulBarajGölSu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tuzla sahilini deniz salyası kapladı
Tuzla sahilini deniz salyası kapladı
Kripto para dolandırıcılığı operasyonu: 78 kişiye gözaltı kararı
Kripto para dolandırıcılığı operasyonu: 78 kişiye gözaltı kararı
Gaziosmanpaşa'da TIR, taksiye çarptı; şoför ağır yaralandı
Gaziosmanpaşa'da TIR, taksiye çarptı; şoför ağır yaralandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans