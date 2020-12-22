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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat timleri ve polis helikopteri de destek verdi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Aralık 2020 Salı 10:21
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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik il genelinde operasyon yaptı. Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen birçok adrese sabah saat 06.00 sıralarında eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan operasyona Özel Harekat timleri ve polis helikopteri de destek verdi. Baskın yapılan evlerden biri de Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hanedan Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katı oldu. Polisin adreslerdeki aramaları sürerken, gözaltına alınan şüpheliler ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulUyuşturucuOperasyon
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