İstanbul itfaiyesi K9 merkezi kurdu...

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen olası Marmara depremine hazırlık kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde K9 Köpekli Arama Kurtarma Eğitim Merkezi kuruldu. Merkezde 2'si Labrador, 4'ü Belçika Malinois cinsi toplam 6 köpek, enkaz altında kalan ya da doğada kaybolanları bulabilmeleri için gece gündüz eğitiliyor. İBB İtfaiyesi Avrupa Yakası Müdür Yardımcısı Erdinç Turan, Türkiye'de sadece 32 tane canlı arama sertifikalı köpek olduğunu belirterek, "Beklenen Marmara depremi sonrası 160 tane canlı arama köpeğine ihtiyaç olabileceği öngörülüyor. Türkiye'deki bütün köpekleri depremde, Marmara bölgesinde toplasak bile 130 tane canlı arama köpeğine ihtiyacımız var" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde 'K9 Köpekli Arama Kurtarma Eğitim Merkezi' kuruldu. Başakşehir Resneli'de kurulan merkezde şimdilik 2 Labrador cinsi, 4 de Belçika Malinois cinsi köpek bulunuyor. 3-3,5 aylıklar arasından seçilen köpekler, 10 personel tarafından en az 15 ay eğitime tabi tutulacak.



"160 CANLI ARAMA KÖPEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"



Türkiye'de sadece 32 tane canlı arama sertifikalı köpek olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiyesi Avrupa Yakası Müdür Yardımcısı Erdinç Turan, "İstanbul İtfaiyesi olarak bugüne kadar 306 yıllık geçmişimizde köpekli arama ile ilgili herhangi bir çalışma yapmamıştık. İstanbul bünyesinde ilk olduğunu söyleyebilirim. Beklenen Marmara depremi sonrası 160 tane canlı arama köpeğine ihtiyaç olabileceği öngörülüyor. Bu da çok yüksek bir rakam. Türkiye'de 32 tane canlı arama sertifikalı köpek var. Türkiye'deki bütün köpekleri depremde Marmara bölgesinde toplasak bile 130 tane canlı arama köpeğine ihtiyacımız var. İBB İtfaiye Daire Başkanlığı olarak bu noktada 'biz de olmalıyız' dedik. Başakşehir Resneli'de 370 dönümlük bir arazinin içerisinde bin 860 metrekarelik bir alan kurduk. Bu alana 200 metrekarelik bir yaşam alanı ve 160 metrekarelik bir barınak yaptık. Yine burada 440 metrekarelik bir enkaz alanımız var" dedi.



"HEDEFİMİZ OLASI DEPREMDE 10 PERSONEL VE 10 KÖPEKLE SAHADA OLMAK"



Bir köpeğin eğitiminin minimum 15 ay sürdüğünü kaydeden Turan, "Bu süreç bazı köpeklerin ilerleme hızına göre iki seneyi geçebiliyor. Uzun zamanlı, meşakkatli ve masraflı bir iş yapıyoruz. Ama biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak işin bu kısmından geri kalmak istemedik. Şu an elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Başlangıç olarak hedefimiz olası bir depremde 10 personel ve 10 köpekle sahada olmak" ifadelerini kullandı.



"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"



Eğitimlerin çok önemli olduğunu söyleyen Turan, "Şu an 6 köpeğimiz var. Bu köpeklerimizden bir tanesinin canlı arama sertifikası var. Kalan 5 köpeğimizin ise eğitimleri devam ediyor. Köpekleri sürekli gündüz eğitimine tabi tuttuğumuzda depremin gece olması halinde köpek bocalamaya başlayacaktır. Bizler de bu bocalamanın olmaması için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.



THOR DA EĞİTİMDE



"Merkezdeki Thor isimli köpeğin sahibi olan itfaiye eri Taygun Sarıyıldız, "Thor'u aldığımda iki aylıktı, şu an 7 yaşında. Aldığım andan itibaren canlı arama köpeği olarak eğittim. Köpeklerimizi 7 gün 24 saat çalıştırıyoruz. Aynı zamanda temel itaat eğitimlerimizi de gerçekleştiriyoruz.



Amacımız başta İstanbul olmak üzere Türkiye'deki ve dünyadaki bütün afetlere yardımcı olmak" dedi.