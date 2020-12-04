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İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Aralık 2020 Cuma 09:33
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İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde, bir organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenleyen polis, çok ayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda ayrıca, çeşitli suçlarda kullanıldığı öğrenilen silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

Operasyonun İstanbul ayağında, Maltepe ve Bayrampaşa'daki adreslere gelen ekipler, adreslerde ve şüphelilere ait otomobilde arama yaptı. Operasyonda, Maltepe'de bir, Bayrampaşa'da ise 2 kişi gözaltına alındı. Operasyona özel harekat ekipleri de destek verdi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuçörgütOperasyonPolisAsayiş
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