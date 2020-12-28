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Kadıköy'de yaşlı kadın 9'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti 

KADIKÖY'de Gül Açar(80), henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşadığı 9 katlı binanın en üst katındaki dairesinden düşerek hayatını kaybetti.  

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Aralık 2020 Pazartesi 09:29
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Kadıköy'de yaşlı kadın 9'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti 

Olay saat 22.30 sıralarında Kadıköy Bostancı Mahallesi Çağlar Sokak'ta bulunan 9 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, evde tek başına yaşayan yaşlı kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle oturduğu daireden aşağı düştü.  Apartman sakinleri büyük bir gürültü duyarak sesin geldiği otoparka baktıklarında yaşlı kadını, otoparktaki bir otomobilin üstünde gördü. Apartman sakinleri olayı polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinin incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

İNTİHAR İDDİASI

Gül Açar(80) bir akrabasını arayarak 2 önce ölen eşini kastederek "Ben Ali'yi çok özledim, onun yanına gidiyorum" dediği öğrenildi. Mahelle sakini Ahmet Demir, "Buradan geçiyorduk biz. Polislerin geldiğini gördük. Baktığımızda  yukarıdan kadın intihar etti. 80 yaşında bir kadın. İşte düştü dediler. Kimisi 'intihar' diyor. Savcının gelmesini bekliyorlar" dedi. 

İşten çıkıp evine gittiği sırada, yolda bir kadının çaresiz şekilde arabaları durdurmaya çalıştığını gördüğünü ifade eden Süleyman Ömeroğlu, "İşten çıkmış evime doğru gidiyordum. Yola çıkmış, arabaları durdurmaya çalışıyordu. Bir yardımcı olayım insanlık vazifesi yapalım, dedim getirdim. Teyzesi kendini atmış herhalde 9. kattan. Ona yetiştirdim. Üzgündü yolda, yol boyunca ağladı zaten. Telefona birkaç kişiyle konuştu. Maltepe'den getirdim" şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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KadıköyYaşlıKadınBinaDüşmeKaza
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