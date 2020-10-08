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Kağıthane'de araç sahiplerinin dolu önlemi havadan fotoğraflandı

Kağıthane'de kapalı otoparkların tamamen dolmasından dolayı araçlarını sokağa park etme durumunda kalan vatandaşlar, otomobillerini ellerindeki malzemeler ile korumaya aldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
08 Ekim 2020 Perşembe 11:15
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Kağıthane'de araç sahiplerinin dolu önlemi havadan fotoğraflandı

İSTANBUL -  Evlerinden getirdikleri battaniye, yorgan, kilim, halı ve masa örtüsü ile araçlarının üzerini kapatan vatandaşlar, doluya karşı önlem almaya çalıştı. Vatandaşların aldığı önlemler drone ile havadan fotoğraflandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KağıthaneIstanbulDolu önlemi
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