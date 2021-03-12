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Kaza sonrası çıkan kavgayı polis biber gazı sıkarak ayırdı

GÜNGÖREN'de kaza sonrası iki sürücü arasında kavga çıktı. Kavgaya sürücülerden birinin yakınları da karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri biber gazı kullanarak tarafları ayırdı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Mart 2021 Cuma 10:05
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Kaza sonrası çıkan kavgayı polis biber gazı sıkarak ayırdı

Olay Güngören, Akıncılar Mahallesi'nde geçen Çarşamba saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Orhan Caddesi üzerinde iki aracın karıştığı kaza sonrası sürücüler arasında kavga çıktı. Sürücülerden birinin yakınları da olay yerine gelince kavga büyüdü. Çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden tarafları ayırmak için uzun süre uğraştı. Polisin uyarılarına aldırış etmeyen taraflar kavgaya devam edince ekipler biber gazı kullandı. Polis ekiplerinin müdahalesinin ardından kavga sona erdi. 

KAVGA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

İki taraf arasında yaşanan tartışma ve polisin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki taraf kavga ederken, sürücülerden birinin yakınlarının olay yerine geldiği yer alıyor. Görüntülerin devamında ise polis ekipleri biber gazı kullanarak, kavgayı ayırıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GüngörenTrafik KazasıKavgaSürücüşoför
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