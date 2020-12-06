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"Koca yürekli belediye bu işi çözebilir mi?"

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde refakatçı olarak kalan Sefa Ermiş sosyal medya üzerinden Sultangazi Belediyesi’nden yardım istedi. Refakatçı olarak kaldığı hastanede hastasının temiz kıyafeti kalmadığını belirterek evden eşyalarının getirilmesi konusundaki yardım çağrısına Sultangazi Belediyesi kayıtsız kalmadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Aralık 2020 Pazar 10:04
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"Koca yürekli belediye bu işi çözebilir mi?"

Bağcılar’da ikamet eden ancak koronavirüs sebebiyle Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olan bir vatandaş sosyal medya üzerinden Sultangazi Belediyesi’nden yardım istedi. Refakatçı Sefa Ermiş sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Sultangazi Belediyesi’ni etiketleyerek, “Haseki Hastanesi’nde Covid bölümünde hastamın refakçılığını yapıyorum, hastaneden çıkamıyorum. Ailemde evde karantinada hastamın eşyaları kalmadı evden gelmesi lazım koca yürekli belediye bu işi çözebilir mi?” dedi.

Vatandaşın talebine cevapsız kalmayan Sultangazi Belediyesi Zabıta ekipleri hızla vatandaşın Bağcılar’daki adresine gitti ve eşyaları alarak hastaneye getirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziHaseki Eğitim Ve Araştırma HastanesiSultangazi Belediyesi
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