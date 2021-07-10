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Müze Gazhane'nin açılışı yapıldı

Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi'nin, 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Restorasyon çalışmalarının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Müze Gazhane ismini alan yapının açılışını yaptı.  

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:13
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Müze Gazhane'nin açılışı yapıldı

Bir asır boyunca, İstanbul'a hizmet veren tarihi Hasanpaşa Gazhanesi, 1993 yılından sonra terkedilmesiyle atıl durumda kalmıştı. 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, tarihi mekan kültür ve sanat merkezi haline geldi. Kadıköy'de gerçekleştirilen törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Müze Gazhane" adını alan tarihi yapının açılışını gerçekleştirdi. Tarihi alanda; 6 sergi/müze salonu, 2 tiyatro/konser salonu, performans stüdyoları, kütüphane, İstanbul Kitapçısı, 3 yeme içme alanı, atölyeler, ortak çalışma alanları ve kapalı otopark yer alıyor.  

Açılış nedeniyle gerçekleştirilen programda, İBB Kent Orkestrası ile prodüktörlüğünü ve yaratıcılığını Lalin Akalan'ın üstlendiği "Chromas Korosu (Başak Doğan), Amir Ahmedoğlu ve Tolga Böyük" işbirliğinde gerçekleşen canlı görsel-işitsel koro performansı sergilendi. Program sonunda ses ve renk gösterisi yapıldı.   

"GAZHANE, BUNDAN BÖYLE KÜLTÜRE, SANATA VE BİLİME IŞIK OLACAK"  

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "130 yıllık bu endüstri mirasımızın bu güzel başlangıcını, Müze Gazhane'yi, kültür-sanat yaşamına katmanın keyfini ve gururunu yaşıyoruz. Yıllar boyu İstanbul'a enerji veren ve ışık olan Hasanpaşa Gazhanesi, bundan böyle kültüre, sanata ve bilime ışık olacak. Hayatı aydınlatacak Müze Gazhane'nin bu muhteşem tarihi atmosferde sunduğu imkanlar ve deneyimler, Müze Gazhane'nin sosyal hayatın merkezi haline geleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

KADİR TOPBAŞ'I UNUTMADI  

Gazhanenin dönüşümü sürecinde kıymetli mücadeleler verildiğine vurgu yapan İmamoğlu, projeyi başlatan eski İBB Başkanı merhum Kadir Topbaş'ı da unutmadı. "Bu süreci başlatmasından dolayı, rahmetli Topbaş'a da teşekkür ediyorum" dedi.

"YEDİKULE GAZHANESİ'NDE DE RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI" 

İmamoğlu konuşmasının devamından, "Bir başka mutlu haber daha vermek isterim. Burasıyla aynı kaderi paylaşan ve atıl durumda olan Yedikule Gazhanesi'nde de restorasyon çalışmalarına başladığımızı ve orada da sizi, İstanbulluları yine çok değerli bir kültür-sanat alanıyla, müze alanıyla buluşturacağımızı da İstanbullulara müjdelemek istiyorum. Bu projelerimize ek olarak, Haliç Tersanesi'nde, Feshane'de, mülkiyetini alarak İBB bünyesine kattığımız Bulgur Palas'ta ve restorasyonunu tamamlamak üzere olduğumuz Yerebatan Sarnıcı'nda günün ihtiyaçlarını dikkate alarak, çağdaş kültür-sanat alanları yaratarak İstanbullularla buluşturacağız" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Müze GazhaneİBBEkrem İmamoğlu
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