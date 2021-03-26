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Oyuncu Luran Ahmeti hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde oynayan Kuzey Makedonyalı Oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Mart 2021 Cuma 02:07
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Oyuncu Luran Ahmeti hayatını kaybetti

Bir süre önce koronavirüse yakalanan Kuzey Makedonyalı Oyuncu Luran Ahmeti hayatını kaybetti. Ahmeti, daha önce Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerinde oynamıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Luran AhmetiKoronavirüsVefatCovid19
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