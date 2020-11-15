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Pendik'te müteahhit silahlı saldırıda ağır yaralandı

Pendik'te, nişanlısının çalıştığı işyeri önüne gelen adı öğrenilemeyen müteahhit, otomobilden gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Müteahhit hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Kasım 2020 Pazar 21:35
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Pendik'te müteahhit silahlı saldırıda ağır yaralandı

Olay, saat 19.00 sıralarında Pendik Kurtköy Mahallesi Seyit Onbaşı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, adı öğrenilemeyen müteahhit, 34ED3404 plakalı otomobiliyle nişanlısını almak için çalıştığı butiğin önüne geldi.

Otomobilinden inen müteahhit, otomobille gelen kişilerin silahsaldırısına uğradı. Saldırganlar geldikleri otomobilleriyle kaçarken, müteahhit isabet eden kurşunlarla kanlar içinde kalarak yere yığıldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipler ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı müteahhidi Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerine şerit çeken polis ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Saldırıya ilişkin çalışma soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PendikSilahSaldırı
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