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Polis babasının silahı ile oynarken kendisini vurdu

BAHÇELİEVLER'de bir kız çocuğu evde polis olan babasının silahı ile oynarken kendisini vurdu. Karın bölgesinden yaralanan çocuk ameliyata alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Şubat 2021 Pazar 16:16
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Polis babasının silahı ile oynarken kendisini vurdu

Olay saat 12.30'da Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede 13 yaşındaki kız çocuğu E.Ü. polis olan babasının silahı ile oynarken silah bir anda ateşlendi. Kız çocuğu karın bölgesinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karın boşluğundan yaralanan kız çocuğu ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin daire içindeki çalışması devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BahçelievlerPolisçocukSilahYaralanma
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