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Polis denetiminden kaçan otomobil takla attı: 2 gözaltı

BEŞİKTAŞ'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında kaçan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarpıp takla attı. Kazadan yara almadan kurtulan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Şubat 2021 Salı 09:34
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Polis denetiminden kaçan otomobil takla attı: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre olay şöyle gelişti;  15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Fatih istikameti yönünde saat 02.30 sıralarında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle denetim yapan polis ekipleri içinde iki kişinin bulunduğu 34 ST 939 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Polisten kaçan sürücünün kullandığı otomobil Okmeydanı sapağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolun kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonrası araçtan çıkıp yaya olarak kaçmaya başlayan iki kişi polis ekiplerinin kovalaması sonucu saklandıkları çalılıkların arasından kıskıvrak yakalandı. Alkollü oldukları için kaçtıklarını iddia eden iki kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşPolisKazaOtomobilKovalamaca
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