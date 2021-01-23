Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1542
ALTIN
442.399
DOLAR
7.3985
STERLİN
10.1484
EURO
9.0105
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alınacak
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş...
Zabıta Memuru Alınacak
Zabıta Memuru Alınacak
150 öğretim üyesi alınacak
150 öğretim üyesi alınacak
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet işyeri kiralanıyor
Malkara Otogarı'ndaki 11 adet...

Sokağın ortasına park ettiler, ambulansı dakikalarca beklettiler

Şişli'de yaralıyı almaya giden ambulans, trafiğin tek yönlü olduğu sokağın ortasına araçlarını park edenler yüzünden yolda kaldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ocak 2021 Cumartesi 10:51
0 Okunma
Sokağın ortasına park ettiler, ambulansı dakikalarca beklettiler

Olay yerine yaya giden sağlık görevlilerince, kesik bulunan bileğine pansuman yapılan yaralı da yürüyerek ambulansa gelmek zorunda kaldı. Dakikalar süren beklemenin ardından sokağı boşaltan sürücüler, ambulansın gitmesinin ardından araçlarını tekrar aynı yere park etti. Yıllardır sokağı otopark gibi kullananlar yüzünden sık sık sorunlar yaşandığını belirten sokak esnafı, çözüm bulunmasını talep etti.

Nişantaşı, Halaskargazi Mahallesi Şafak Sokak'ta önceki gün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir yaralama ihbarı alan sağlık görevlileri, yola çıktı. Siren çalarak olay yerine gitmeye çalışan ambulans, trafiğin tek yönlü sokağın ortasına park edilmiş araçlar yüzünden ilerleyemedi. Bunun üzerine, sağlık ekipleri, bileğinde kesik olduğu öğrenilen genç kızın evine yürüyerek gitti.  Ambulans sürücüsünün yaklaşık 15 dakika boyunca siren çalmasına rağmen sokağın ortasına park edilen araçlar çekilmezken, kesik bulunan bileğine pansuman yapılan genç kız da daha sonra hastaneye götürülmek üzere yürüyerek ambulansa geldi.  Bir süre daha sokakta bekleyen ambulans, park edilen araçların çekilmesinin ardından yaralıyı hastaneye götürebildi. Ambulansın yoluna devam etmesiyle birlikte sürücülerin araçlarını tekrar sokağa park etmesi dikkat çekti.

SOKAĞI OTOPARK OLARAK KULLANIYORLAR

Sokağı otopark gibi kullananlar yüzünden yıllardır sık  sık sorun yaşandığını  belirten esnaf Murat Gülçimen, buna bir çözüm bulunmasını istedi. Gülçimen "Burada bir yaralama olayı oldu. Biz buradan seyrediyorduk; ambulans geldi, burası full dolu. Ambulans geldi, sokağın başında 10-15 dakika siren çalarak bekledi. Arabalardan dolayı çıkamıyor. 20 senedir ben buradayım, 20 senedir buranın trafik sorunu çözülemedi. Burayı otopark olarak kullanıyorlar. Gelen yok. Polis geliyor, polis gittikten sonra tekrardan... Polis bunu tek tek takip edemez. Buraya kapan mı koyarlar artık bilmiyorum, sorunun çözülmesi lazım" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SokakAraçParkAmbulansYaralıHasta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Havalimanı’nda antikor test uygulaması da başladı
İstanbul Havalimanı’nda antikor test uygulaması da başladı
Kapalıçarşı'da 3 ayrı işyerine baskın
Kapalıçarşı'da 3 ayrı işyerine baskın
Kartal Belediyesi’nden balık tezgâhlarına denetim
Kartal Belediyesi’nden balık tezgâhlarına denetim
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans