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Sultanbeyli'de 'yan baktın' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

SULTANBEYLİ'de otomobil içinde oturan 3 kişi yoldan geçen bir kişiye, kendilerine yan baktığı iddiasıyla saldırdı. Darp ettikleri kişiyi silahla da yaralayan şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Eylül 2020 Perşembe 10:26
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Sultanbeyli'de 'yan baktın' kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Olay saat 03.00 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi Aktutan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında park edilmiş bir otomobil içinde oturan 3 kişi yanlarından geçen Halil İbrahim B. ile kendilerine yan baktığı gerekçesi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Otomobildekilerden biri silahını çekerek ateş etmeye başladı. Vücuduna iki mermi isabet eden Halil İbrahim B. kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar ise otomobillerine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Halil İbrahim B.'nin hayati tehlikesi bulunmazken polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği yere şerit çekerek inceleme yaptı. Yerdeki boş mermi kovanlarını incelemek üzere muhafaza altına aldı.

Olayı gören Salih Taşkın, “Evde oturuyorduk, arkadaş 'Biraz dışarı çıkacağım' dedi. Belinde bıçak vardı, burada böyle turluyordu ben de peşinden geldim. Aşağı doğru gitti, orada beyaz bir otomobil vardı. Bunların yanından geçti geri geldi. Sonra onlar da peşinden geldiler, arabayı kenara çekip saldırmaya başladılar. Sebebini bilmiyorum ama dört, beş el ateş ettiler" şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultanbeyliKavgaYaralamaSilah
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