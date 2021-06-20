Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1391
ALTIN
495.936
DOLAR
8.7180
STERLİN
12.0514
EURO
10.3510
13 adet kamu konutu satışa çıkarılıyor
13 adet kamu konutu...
10 yıllığına kiraya verilecek
10 yıllığına kiraya verilecek
Ankara Üniversitesi 89 öğretim üyesi alacak
Ankara Üniversitesi 89 öğretim...
Uzman Personel pozisyonu için Seçme ve Giriş Sınavı Yapılacak
Uzman Personel pozisyonu için...

Sultangazi'de 5 katlı binada yangın

İstanbul'da kuvvetli yağış sonrası Sultangazi'de bir binanın zemin katında su tahliyesi yapıldığı sırada jeneratör yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, binada mahsur kalan 5'i çocuk 7 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Haziran 2021 Pazar 10:32
0 Okunma
Sultangazi'de 5 katlı binada yangın

Uğur Mumcu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanda dün saat 19.00 sıralarında yağış sonrası binanın zemin katını su bastı. Bina sakinlerinin bildirmesi üzerine ilçe belediyesine bağlı ekipler, su tahliyesi çalışmalarına başladı. Çalışmalar sırasında su tahliyesinde kullanılan jeneratör alev alarak yanmaya başladı. Çalışanlar kendilerini dışarı atarken, yangın sırasında binayı duman sardı. 

ÇOCUKLAR AĞLAYARAK KURTARILMAYI BEKLEDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, duman tahliyesi yaptı. Üst katlarda mahsur kalan çocuklar, olan biteni meraklı gözlerle izlerken ağladıkları da görüldü. Mahsur kalan 5'i çocuk 7 kişi, merdiven aracıyla kurtarıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SultangaziEvBinaYangınItfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı
Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda otomobil alev alev yandı
Çatalca'da fabrika yangını
Çatalca'da fabrika yangını
Pandemide yalı satışlarında rekor
Pandemide yalı satışlarında rekor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans