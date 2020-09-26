Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1124
ALTIN
458.727
DOLAR
7.6460
STERLİN
9.8321
EURO
8.8844
Otomobil takla attı: 1 ölü 1 yaralı
Son Dakika
Otomobil takla attı: 1 ölü...
Aboubakar ilk idmanına çıktı
Son Dakika
Aboubakar ilk idmanına çıktı
İzmir merkezli yaz tatili vurgunu
Son Dakika
İzmir merkezli yaz tatili vurgunu
Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı ile görüştü
Son Dakika
Bakan Kasapoğlu, WADA Başkanı ile...

Taksim'de atlı polislerden koronavirüs denetimi

TAKSİM Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde devriye gezen atlı polisler sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı. Maske takmayan kişiler tek tek uyarıldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Eylül 2020 Cumartesi 17:15
0 Okunma
Taksim'de atlı polislerden koronavirüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Altı Polis Amirliği ekipleri Taksim'de sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde devriye gezen atlı polisler maske takmayan, maskesini çenesine indiren kişilere tek tek uyarılarda bulundu. Atlı polisleri gören vatandaşlar da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.  

ATLI POLİS DİKKAT ÇEKİYOR, UYARILAR KARŞILIK BULUYOR 

Denetim devriyesini tamamlayan atlı polisler "İstanbul Atlı Polis Amirliği olarak İl Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş'ın talimatıyla Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe ve maske denetimi yapıyoruz. Genelde halkımız maske taşıyor, yalnız kolunda ve çenesinde taşıyor. Gerekli yerlerinde bulundurmadıkları için uyarıyoruz. Israrcı olan kişilere de gerekli cezai işlemi uyguluyoruz.  Pandemi süreci boyunca Sultanahmet ve Taksim Meydanı gibi yerlerde görev yapıyoruz, turistlere ve vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuyoruz. İnsanlar bizi görünce daha çok dikkat çekiyoruz ve uyarılarımızı dikkate alıyorlar" diye konuştular.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
TaksimAtlı Polis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 Bakan Soylu'dan İstanbul'da 7.5'lik deprem tatbikatı açıklaması
 Bakan Soylu'dan İstanbul'da 7.5'lik deprem tatbikatı açıklaması
Yelkenliler Boğaz'da görsel şölen oluşturdu
Yelkenliler Boğaz'da görsel şölen oluşturdu
Taksim'de son ayların en kalabalık ve renkli turist grubu
Taksim'de son ayların en kalabalık ve renkli turist grubu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans