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Taksim Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü

BEYOĞLU, Taksim Tüneli'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü motordan düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Eylül 2020 Perşembe 09:26
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Taksim Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü

Kaza saat 02:30 sıralarında meydana geldi. Mecidiyeköy istikametinden Aksaray istikametine doğru seyir halindeki 34 GV 8705 plakalı motosikletin sürücüsü 42 yaşındaki Taner Sel, Taksim Tüneli'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletten düşen Sel orta refüje çarptı. Sel'in kullandığı motosiklet kendisinden 100 metre ileride durabildi. 

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Taner Sel hayatını kaybetti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TaksimTünelKazaMotosiklet
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