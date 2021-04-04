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Terör örgütü mensuplarına sahte nüfus cüzdanı hazırlayan şüpheli yakaladı

KARTAL'da başta terör örgütü mensupları olmak üzere yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen kişilere sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgelerine el konulan kişilere sahte sürücü belgesi ile çalıntı araçlara ruhsat düzenleyen şüpheli E.Y. yakalandı. Şüphelinin evinde çok sayıda sahte belge ele geçirilirken, E.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Nisan 2021 Pazar 10:21
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Terör örgütü mensuplarına sahte nüfus cüzdanı hazırlayan şüpheli yakaladı

Şüphelinin evine yapılan baskın anı da kameralara yansıdı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, E.Y.'nin kendisiyle irtibata geçen bazı kişiler adına sahte belge düzenlediği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, E.Y.’nin sahte belgeleri, Kartal'da bulunan evinde hazırlayarak kendisiyle irtibata geçen kişilere teslim ettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, E.Y.’nin, matbaaya dönüştürülmüş evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 500 adet eski tip Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı, 500 adet eski tip sürücü belgesi, 250 adet araç ruhsatı, 1 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, 1 adet soğuk damga makinesi, 1 adet PVC kaplama makinesi ve çok sayıda resmi belgede sahtecilik suçuna konu materyal ele geçirildi.

ŞÜPHELİNİN HAZIRLADIĞI 5 ADET SÜRÜCÜ BELGESİNE DE EL KONULDU

E.Y.'nin çalıntı arabaların trafikte yakalanmadan rahatlıkla dolaşabilmelerini sağlamak için sahte ruhsat, sürücü belgesi olmayanlara veya herhangi bir nedenle trafik görevlilerince sürücü belgesi alıkonulmuş kişilere de sürücü belgesi düzenlediği belirlendi.  E.Y.'nin sipariş üzerine hazırlamış olduğu 5 adet sürücü belgesine de el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KartalNüfus CüzdanıKimlikSahteTerör
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