Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1461
ALTIN
502.679
DOLAR
8.3655
STERLİN
11.8353
EURO
10.1213
Kemer’de ticari yat satılacak
Kemer’de ticari yat satılacak
Adana 5 Ocak Stadyumu yıktırılacak
Adana 5 Ocak Stadyumu...
Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi...
Antalya’da Buğday Satış İhalesi
Antalya’da Buğday Satış İhalesi

Ünlü keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti  

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Haziran 2021 Pazartesi 08:37
0 Okunma
Ünlü keman virtüözü Selçuk Tekay hayatını kaybetti  

TÜRKİYE'nin ünlü keman virtüözlerinden Selçuk Tekay (68) yaşamını yitirdi. Müzik camiasını yasa boğan acı haberi sanatçı Emel Sayın duyurdu.

ÇOK ÜZGÜNÜM 

Emel Sayın, "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

UNUTULMAZ ŞARKILARIN BESTEKARI 

Ünlü virtüöz ve bestekar, üstat Selçuk Tekay'ın müzikseverler tarafından yakından tanınan eserleri arasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda", "Vurgun", "Unuturum diye yorma kendini", "Yorgunum" ve "Aradığın aşkı buldun mu" gibi unutulmaz şarkılar yer alıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Selçuk TekayKemanVirtüözVefatEmel Sayın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kurum: 1197,2 metreküp müsilajı temizledik
Bakan Kurum: 1197,2 metreküp müsilajı temizledik
AYRINTILAR ORTAYA ÇIKIYOR
AYRINTILAR ORTAYA ÇIKIYOR
Anzelika'nın son sözü “Please'' olmuş
Anzelika'nın son sözü “Please'' olmuş
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans