Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1477
ALTIN
454.059
DOLAR
7.4188
STERLİN
10.1701
EURO
9.0727
Akıllı şehircilik altyapıları genişletme çalışmaları yaptırılacaktır
Akıllı şehircilik altyapıları genişletme...
Sakarya Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Sakarya Üniversitesi Akademik Personel...
Hurdaya Ayrılan Hava Araçları Satışa Çıkarıldı
Hurdaya Ayrılan Hava Araçları...
Araştırma Görevlisi Alınacak 
Araştırma Görevlisi Alınacak 

Yenikapı'ya taksici akını sürüyor...

Yeynikapı'da taksicilerin taksimetre güncelleme kuyruğu devam ederken, oluşan kuyruk havadan da görüntülendi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Ocak 2021 Pazar 17:20
0 Okunma
Yenikapı'ya taksici akını sürüyor...

"MİTİNG ALANI BÜYÜK HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİLİYOR"

İstanbul’da binlerce taksi, yüzde 11’lik zammı taksimetrelerine yansıtmak için saatlerce Yenikapı’da kuyruk bekliyor. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu,  “Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) verdiği iyileştirme kararından sonra gördüğünüz gibi Yenikapı miting alanında İstanbul Büyükşehir Belediyemizin organize ettiği bu ortamda taksimetre ücretlerinin tarife ayarı yapılıyor. Miting alanı büyük, hijyen kurallarına dikkat ediliyor. Burada Belediyemiz çay, çorba gibi çeşitli imkanlar sağladı. Üç tane taksimetre ayar işlemlerini yapan firma var. Esnafımız sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda burada taksimetre ücret tariflerinin yeni ayarını yaptırabilirler" dedi.


"İNŞALLAH BU İŞLEMLER KARŞIDA DA YAPILACAK"

Eskiden Anadolu Yakası’nda da bu işlemin yapıldığına değinen Aksu, “Tabi ki Anadolu Yakası’nda da olması lazım. Oradaki esnafımız buraya gelmekte zorlanıyorlar. Bugün verilere, sayılara bakılacak, Pazartesi gününden itibaren de inşallah bu işlemler karşıda da yapılacak. Mahalle aralarında esnafımız sokak aralarında beklerken vatandaşlar bu kuyruktan rahatsız oluyordu. Büyükşehir Belediyemiz de böyle geniş bir ortamda böyle bir ortamda gerçekleştirme talebinde bulundu. Geniş alanda ayarlansın denildi. İlk günler sistemsel bir sıkıntı yaşantı ama çözüldü. Şu anda esnafımız rahat bir şekilde tarife ayarı yaptırabiliyorlar" ifadelerini kullandı.


TAKSİ ŞOFÖRLERİ İSYAN ETTİ

Sabah saat 8’de sıraya girdiğini belirten taksici Ahmet Tepe şunları söyledi: "Şu an saat 14.00. Bu saate kadar bu kadar milleti esir tutuyorlar. Valla reva değil bu. Eski düzeni yapsalardı ya ben Anadolu Yakası’ndan geliyorum. Tuzla’dan, Şişli’den gelen var. Bunların vakti masrafı yazık değil mi? Millete eziyet çektiriyorlar. O aracın oradan buraya geliş maliyeti 100 lira. Maltepe’de geniş alan yok mu? Eskiden 3-4 yerde yapılıyordu, bu kadar yığın olmuyordu."


"KİM OLURSA OLSUN HİZMET VERSİN YETER"

Bir taksicinin ‘16 Milyon için çalışıyorlar’ demesi üzerine şoför Tepe “Ne 16 milyon için çalışıyorlar boşver, burada gariban eziliyor. Bütün arkadaşlar burada sefil olmuşuz. Hiçbir düzenimiz düzgün değil. Ben partizanlığa girmiyorum, kim olursa olsun hizmet versin yeter" şeklinde cevap verdi. Bir diğer taksi şoförü Erol Sarıoğlu da taksicilerin mağduriyetine isyan ederek "Af edersiniz burada sürü gibi olduk" dedi.  Taksicilerin oluşturduğu taksi kuyruğu havadan görüntülendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YenikapıTaksiTaksimetre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şinasi'nin mezarı 150 yıl sonra tespit edildi
Şinasi'nin mezarı 150 yıl sonra tespit edildi
Defineciler tarihi kiliseyi talan etti...
Defineciler tarihi kiliseyi talan etti...
İnternet kabloları yine çalınan mahalleli isyan etti
İnternet kabloları yine çalınan mahalleli isyan etti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans