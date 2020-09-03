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Zeytinburnu'nda kaldırım çöktü

ZEYTİNBURNU'nda gece saatlerinde yapımı devam eden bir inşaatın bulunduğu kaldırım henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonrası inşaat alanını korumak amaçlı koyulan demir korkuluklar inşaat alanına düştü. Olay sonrası herhangi bir yaralanma yaşanmazken, belediye ekipleri bariyerler ile önlem aldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Eylül 2020 Perşembe 09:56
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Zeytinburnu'nda kaldırım çöktü

Olay Zeytinburnu, Sümer Mahallesinde gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27-1. Sokakta yapımına devam eden bir inşaatın bulunduğu kaldırımda çökme meydana geldi. Çökme sonrası park halinde duran bir otomobil de asılı kalırken, inşaatı çevresini kapatmak için kullanılan demir korkuluklar kaldırım ile inşaat alanına düştü.

Olay sonrası mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çökmenin meydana geldiği alanda bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, olay yerine gelen Zeytinburnu Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri de inşaatın olduğu sokakta önlem aldı. 

BİR BAKTIK KALDIRIM DÜŞMÜŞ, ARABA ASILI KALMIŞ

Olayın yaşandığı sokakta bulunan bir mahalle sakini "Bir anda anlamadık bir ses geldi korkulukların sesi. Baktık ki kaldırım çökmüş, araba askıda kalmış öyle. İtfaiye geldi, polis geldi, kurtarıcı ile aldılar aracı yerinden. Herhangi bir yaralı yok. Gece saat 22.30 gibi oldu" dedi. 

Zabıta ekiplerinin olay yerinde demir bariyerler ile önlem alırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZeytinburnuKaldırımYolçökme
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