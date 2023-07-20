İSTANBUL AA- Festivalden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sevilen sanatçılarının da sahne alacağı festivalde, spor turnuvaları, eğlenceli gösteriler, çocuk atölyeleri ve sahne şovları gerçekleştirilecek.

Geçen yıl 1 milyon 140 bin ziyaretçiyi ağırlayan festival, bu yıl Yıldız Tilbe konseri ile açılışını yapacak.

17 günde 36 sanatçının konser vereceği festivalde Ajda Pekkan, Duman, Sertab Erener, Ceza, Sıla, Hayko Cepkin, Serdar Ortaç, Edis, Zeynep Bastık, Hadise, Sefo ve Haluk Levent de sahne alacak.

Tek biletle sınırsız eğlence

Bu sene Trendyol Yemek ana sponsorluğunda düzenlenen festivalde konserlerin yanı sıra espor, çocuk atölyeleri, genç sahne ve lezzetler başlığı altında 4 ayrı bölüm daha olacak.

Ziyaretçiler, bu yıl da tek festival bileti ile alan içinde yer alan tüm etkinliklerden faydalanabilecek.

Geçen yıl yaklaşık 500 metrekarelik bir alanda binlerce oyun ve espor meraklısını ağırlayan festival alanı, bu yıl yaklaşık 10 katına çıkarak 5 bin metrekarelik bir alanda oyun severleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Espor alanı bu yıl ayrıca dünyanın en büyük cosplay şampiyonalarından birine de ev sahipliği yapacak. Cosplay alanında dünyadan birçok ünlü ismin de onur konuğu olarak katılacağı şampiyona, 29-30 Temmuz'da düzenlenecek.

Point Blank ve Zula oyunlarının Türkiye finallerinin, espor sahnesinden canlı olarak verileceği festivalde, 17 gün boyunca oyun ve espor meraklılarının çok yakından tanıdığı ve ilgiyle takip ettiği birçok influencer da alanda olacak.

Ayrıca oyunseverlerin 150 bilgisayardan aynı anda katılım sağlayacağı ve 24 saat aralıksız devam edecek LAN partileri de festival katılımcılarıyla buluşacak.

Festivalle ilgili detaylı programa "www.istanbulfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.