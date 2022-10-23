58 yÄ±ldÄ±r altÄ±ndan ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± Ã§Ä±nar aÄŸacÄ±na adÄ± verildi

HÃ¼seyin Avni Dede (68), 1954 yÄ±lÄ±nda Fatih SÃ¼leymaniye'de doÄŸdu. 10 yaÅŸÄ±ndan itibaren de Sahaflar Ã‡arÅŸÄ±sÄ± BeyazÄ±t giriÅŸindeki Ã§Ä±nar aÄŸacÄ±nÄ±n altÄ±nda babasÄ± ile ÅŸiir kitaplarÄ± ve antika eÅŸyalar satmaya baÅŸladÄ±. 58 yÄ±l boyunca Ã§Ä±narÄ±n altÄ±nda satÄ±ÅŸ yapan Dede, BeyazÄ±t MeydanÄ±'nÄ±n simgelerinden biri oldu. BabasÄ± DurmuÅŸ Dede gibi ÅŸair olan HÃ¼seyin Avni Dede, Sahaflar Ã‡arÅŸÄ±sÄ± BeyazÄ±t MeydanÄ± giriÅŸindeki Ã§Ä±narÄ±n altÄ±nda kendi ÅŸiir kitaplarÄ±nÄ± ve antika eÅŸyalarÄ± satarak geÃ§imini saÄŸlÄ±yor. SatÄ±ÅŸ yapmadÄ±ÄŸÄ± zamanlarda ise ÅŸiir yazÄ±yor. Ä°BB, Park BahÃ§eler ve YeÅŸil Alanlar Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma ÅžefliÄŸi 'AnÄ±t AÄŸaÃ§' projesi kapsamÄ±nda HÃ¼seyin AvnÄ± Dede'nin altÄ±nda satÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± aÄŸacÄ± da AnÄ±t AÄŸaÃ§ olarak belirledi. HÃ¼seyin Avni Dede'nin ismini de AnÄ±t AÄŸaÃ§ olarak belirlenen DoÄŸu Ã‡Ä±narÄ±'na (Platanus orientalis) verildi. HÃ¼seyin Avni Dede hem yabancÄ± turistlerin hem de vatandaÅŸlarÄ±n ilgisini Ã§ekiyor, gÃ¶renler kendisiyle fotoÄŸraf Ã§ektiriyor. Â



"58 SENEDÄ°R BU Ã‡INARIN ALTINDAYIM"Â

HÃ¼seyin Avni Dede, "Burada genelde kendi ÅŸiir kitaplarÄ±mla, koleksiyon paralarÄ±nÄ±, deÄŸiÅŸik objeleri pazarlÄ±yorum. Eskiden burada herkes bir ÅŸeyler satardÄ±, oradan bir alÄ±ÅŸkanlÄ±k haline geldi. GeÃ§it yoktu o zaman burada. Buradaki arkadaÅŸlarÄ± TopkapÄ±'ya gÃ¶nderdiler. Ben de gittim oraya ama 3 ay durabildim. Sonra tekrar buraya geldim. 1968 senesiydi. 1964'te buraya gelip babamÄ±n kitaplarÄ±nÄ± pazarlÄ±yordum. Okul yÄ±llarÄ±ndan itibaren buraya gelince o durum beni buraya baÄŸladÄ±, Ã§ocukluÄŸum burada geÃ§ti. 10 yaÅŸÄ±ndan beri buradayÄ±m ÅŸu anda da 68 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. 58 senedir bu Ã§Ä±narÄ±n altÄ±ndayÄ±m" dedi.Â



"BÄ°Z BU Ã‡INARLA OMUZ OMUZA VERDÄ°K"Â

Dede, "Biz bu Ã§Ä±narla omuz omuza verdik, beni yaÄŸmurdan koruyor. Ne ÅŸapka kullanÄ±yorum ne ÅŸemsiye... Genelde karda yaÄŸsa, yaÄŸmur da yaÄŸsa onun altÄ±nda duruyorum. Bu Ã§Ä±narda ben ruh ve duygu buluyorum. Bir dÃ¶nemler 5. kitabÄ±m Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda, aÄŸaÃ§ta tabela vardÄ±, 'Tek Åžekerli Ã‡Ä±nar AÄŸacÄ±' diye. O tabeladan dolayÄ±, aÄŸaca posta kodu verdiler. Mektup ve telgraflar buraya gelirdi. Ã‡aycÄ±nÄ±n, simitÃ§inin ve esnafÄ±n mektuplarÄ± bana gelirdi ben daÄŸÄ±tÄ±rdÄ±m. 'Ã‡Ä±nara gelen mektuplar' derdik onlara. Bu aÄŸaÃ§ posta gÃ¶revi de gÃ¶rdÃ¼. YaÅŸarken ismimin bu Ã§Ä±nara verildiÄŸini gÃ¶rmek bayaÄŸÄ± mutlu etti. Ben bir talepte bulunmamÄ±ÅŸtÄ±m ama herkes bana 'Senin buraya heykelini dikecekler' derdi. Ben de gÃ¼lÃ¼msÃ¼yordum ama bunu yaÅŸarken gÃ¶rmek beni Ã§ok mutlu etti "diye konuÅŸtu.Â



"HALA BURADA OLDUÄžUNUZA Ä°NANAMIYORUM"Â

Hanife BalÄ±k "HÃ¼seyin Avni Dede'yi 3-4 yÄ±ldÄ±r sÄ±k sÄ±k ziyaret etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. 30-40 yaÅŸÄ±nda arkadaÅŸlar geliyor, dedeyi gÃ¶rÃ¼nce mutlu oluyorlar. Ã‡ocukken de gelmiÅŸ o kiÅŸiler. 'Bizim sizinle Ã§ocukken fotoÄŸrafÄ±mÄ±z var, siz hala buradasÄ±nÄ±z' diyorlar. Dedemiz bÃ¼tÃ¼n dostlarÄ±nÄ±n ismini hatÄ±rlar doÄŸum gÃ¼nlerini bilir. BazÄ±larÄ± da gelip 'Sizi 20 sene Ã¶nce gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼m uzun zamandÄ±r Ä°stanbul'a gelmiyordum hala burada olduÄŸunuza inanamÄ±yorum' diyorlar" dedi.Â