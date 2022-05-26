9’uncu Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2012 yılından itibaren her yıl belli bir temayla düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen festivalin açılış programı Küçüksu Kasrı’nda yapıldı. Açılışa Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Mehmet Doğan, onur konuğu Prof. Dr. Nurullah Genç, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, çok sayıda şair ve sanatsever katıldı.

Seçilen temayla şiir dolu 4 gün boyunca ilçenin önemli kültürel mirası olan ve yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek Aydos Kalesi vurgulanarak gündeme taşınacak. Türkiye’den ve farklı coğrafyalardan şairlerin katıldığı festivalin açılışına ilgi bu sene de yoğun oldu.

DÜNYANIN ÇEŞİTLİ ÜLKELERİNDEN ŞAİRLER KATILDI

Festivalde Bosna-Hersek’ten Amila Neslanoviç, Bulgaristan’dan Kadriye Cesur, Filistin’den Najvan Darwish, Irak’tan Ali Jaafar Al-Allak, İran’dan Darya Heidari, Kosova’dan Canan Özer, Kuzey Makedonya’dan Mehmed Arif, Macaristan’dan Balazs Szöllössy, Mısır’dan Ahmad Zakaria, Suriye’den Yaser Al-Atrash, Ürdün’den Asma Al-Hajj şiirlerini seslendirecek.

FESTİVALİN ONUR KONUĞU PROF. DR. NURULLAH GENÇ

Prof. Dr. Nurullah Genç’in onur konuğu olarak katıldığı festivalde Türkiye’den Ali Bal, Burhan Sakallı, Ercan Ata, Hicabi Kırlangıç, Hüseyin Burak Us, Mehmet Aycı, Mehmet Narlı, Mustafa Uçurum, Nadir Aşçı, Nergihan Yeşilyurt, Sümeyra Yaman, Tacettin Şimşek, Yasin Mortaş şiirlerini seslendirecek.

PROF. DR. GENÇ: ŞİİRİ HEP KALE GİBİ GÖRDÜK, YIKILMAMALIDIR

Festivalin açılışında konuşan onur konuğu şair Prof. Dr. Nurullah Genç, “Dünyanın değişik yerlerinden şairler, sanatkarlar davet ediliyor ve burada bizim ülkemizden şair ve sanatçılarla buluşuyorlar. Konuşmalar oluyor, şiirler okunuyor, münazaralarda bulunuyorlar. Bu fevkalade önemli Sultanbeyli Belediyesi’ni emeği geçenleri tebrik ediyorum, bu yılın teması da çok güzel. Zaten bugüne kadar şiiri bir kale gibi gördük. Yani şiir yıkılmamalıdır. Allah rahmet eylesin Sezai Karakoç da şiir için ‘kelimeler ülkesi’ derdi. Bugüne kadar biz hep o ülkenin şehirlerine şiir kapısının kalesinden girdiğimizi düşündük. O kaleyi yıkmamak insanlık için bizim ülkemiz için ve geleceğimiz için önemli. İnsan ruhunun en saf sesidir şiir ve şiir insanı tek boyutluluktan çıkarır. Yazar Filibeli Ahmed Hilmi der ki ‘insanın hakikati görme gözü arpacık soğanı gibidir’ bu kadar küçüktür. O soğanı insan daraltır, büyütür ya da küçültür. Arpacık soğanını büyüten, genişleten en önemli araç şiirdir ve sanattır. Onun için ona hizmet edeni iyi görürüz, teşekkür ederiz. Bu yüzden Sultanbeyli Belediyesi’ne de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

DOĞAN: BİZİ MANEVİ OLARAK EN GÜÇLÜ İFADE EDEN SANAT ŞİİRDİR

Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Mehmet Doğan da “Belediyelerimizin böyle kültürel faaliyetler yapması sadece başlaması değil onu sürekli hale getirmesi büyük bir değer taşıyor. Şiir, edebiyat bir milletin özüdür. Eğer o özü elinden alırsanız, zihninden silerseniz özsüz kalır. Maneviyatın içine bütün sanatlarımız, edebiyatlarımız ve edebiyatlarımızın özü olan şiir de girer. Bizi manevi olarak en güçlü ifade eden sanat da şiirdir. İstanbul Türkçenin en büyük şairlerini yetiştiren, yaşatan büyük bir medeniyet merkezidir” ifadelerini kullandı.

KESKİN: ÖĞRENCİLER İÇERİSİNDEN YENİ ŞAİRLER ÇIKARMAYI AMAÇLIYORUZ

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise “Festivalimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. 4 gün boyunca Sultanbeyli’nde, İstanbul’da, dünyada şiir havası yaşanmış olacak. Açılışımızın ardından şairlerimiz şiirlerini okuyacak. Perşembe ve cuma günü şairlerimizi okullarımızda öğrencilerimizle buluşturacağız. Arzumuz o öğrenciler içerisinden yeni şairler çıkarmak. Bu vesileyle projeyi çok önemsiyoruz. Kapanışı cumartesi günü Sultanbeyli’de yapacağız. Festivalimizi tüm şehrimize, kültür ve sanat dostlarına hayırlı olsun” dedi.