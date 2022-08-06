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Alibeyköy Deresi'nde balık ölümleri

HALİÇ'e ulaşan Alibeyköy Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşanıyor. Balıkların yanı sıra deredeki diğer canlıların da öldüğü belirtiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin sudan aldığı numunelerin incelemesi sürerken, bölge sakinleri balık ölümlerinin derenin uzun yıllardır temizlenmemesinden kaynaklandığını öne sürdü.

06 Ağustos 2022 Cumartesi 10:30
Alibeyköy Deresi'nde balık ölümleri

Eyüpsultan'dan geçerek Haliç'e akan Alibeyköy Deresi'nde son günlerde görülen balık ve diğer canlı ölümleri çevre sakinleri arasında endişe yarattı. Çevredekilerin şikayeti üzerine derede inceleme başlatıldı . İSKİ ekipleri dereden numuneler aldı. Suyun PH değeri ölçülürken, dereden alınan numuneler laboratuvara götürüldü. Balık ölümlerine neyin yol açtığı numunelerin incelenmesi sonrasında ortaya çıkacak.

Alibeyköy Deresi'nde daha önce benzer ölüm olayına rastlamadıklarını belirten Necati Memiş, "Dün sabah spor yaparken balıkların öldüğünü gördüm. Binlerce ölü balık gördüm, fotoğraflarını çektim ve yetkililere attım. Buraya çözüm bulunması için yardımcı olun. Balıklar yıllardır canlıydı, ne oldu şimdi? Onlar da bir can taşıyor. Fabrika atığı olabilir diye çok üzüldüm" dedi.

Derenin temizlenmediğini ifade eden Adem Kaya, "Eskisi gibi dere ıslah çalışması yapılmıyor. Doğma büyüme buralıyım, evim karşıda. Eskiden dere sık sık temizlenirdi. Ne yapabiliriz? Buradan balık yenmez artık" diye konuştu.

Hanife Yılmaz ise "Bir ilaç dökülmüş buraya. Balıklar dün yüzüyordu, buraya ilaç mı attılar? Yazık günah" dedi.

DHA

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AlibeyköyAlibeyköy DeresiBalıkBalık ölümleri
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