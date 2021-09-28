Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1391.74
ALTIN
496.21
DOLAR
8.8173
STERLİN
12.1061
EURO
10.3264
6 adet dükkan kiraya veriliyor 
6 adet dükkan kiraya...
Personel hizmeti alınacak
Personel hizmeti alınacak
Akademik Personel Alınıyor 
Akademik Personel Alınıyor 
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı...

Ataşehir TEM Otoyolu'nda bariyer otomobile ok gibi saplandı

TEM Otoyolu, Ataşehir Bağlantı yolunda şerit değiştirmek isterken orta bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Eylül 2021 Salı 08:18
0 Okunma
Ataşehir TEM Otoyolu'nda bariyer otomobile ok gibi saplandı

Kaza saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir Bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre 34 BCK 998 plakalı otomobilin sürücüsü Osman Aydın, şerit değiştirmek isterken orta bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer ön camı delerek otomobilin içerisine girdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkışan Osman Aydın ve Zuhal Keskin isimli iki kişiyi sıkıştıkları otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılarak, çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. TEM Otoyolu Edirne istikametinde kısa süreli trafik oluşurken, kaza yapan otomobil kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. 

Yardım etmek için duran Mustafa Elmas Şahin "Kazayı tam göremedim.  Kaza olduktan sonra durdum. İnsanlık namına yapabilecek bir şey var mı diye iki tanede bayan durmuştu zaten Polise ve itfaiyeye haber verdiler. Araç içinde sıkışmışlardı. Bizim yapacak bir şeyimiz yoktu. Ambulansı bekledik. Zaten hızlıca geldiler. Araç içinde sıkışmış 2 kişi vardı. Anladığım kadarı ile şerit değiştirmek istedi. Sağ şeritten sol şerite geçerken oldu" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEMOtoyolAtaşehirKazaBariyerTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Boğazı'nın ortasında moloz yığını
İstanbul Boğazı'nın ortasında moloz yığını
Yolcu sayısı 100 milyonu aştı
Yolcu sayısı 100 milyonu aştı
Çikolata ve çay kutusundan uyuşturucu çıktı
Çikolata ve çay kutusundan uyuşturucu çıktı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans