Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.377,33
ALTIN
983,47
DOLAR
18,26
STERLİN
20,94
EURO
18,29
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Avcılar'da ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçtikten sonra yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

18 Eylül 2022 Pazar 10:19
Avcılar'da ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Ambarlı Mahallesi'ndeki Petrol Ofisi Caddesi'nden D-100 bağlantı yoluna giden Sinan Gümüş (34) yönetimindeki 34 AEE 190 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, orta refüjü aşarak karşı şeride geçtikten sonra kaldırıma çıktı. Otomobil bir ağaca çarpınca durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler, otomobili bir evin bahçesine kaymaması için halatla ağaca bağladı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Kazayı gören Ahmet Çakır, "Çok hızlıydı. Refüjü aşıp buradaki kaldırıma kadar geldi. Ağaç olmasa bahçeye uçacaktı" dedi. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarAmbarlıOtomobilKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarma'dan lüks otomobil kaçakçılarına operasyon
Jandarma'dan lüks otomobil kaçakçılarına operasyon
Müşterinin 'boş fiş' isteğini reddeden taksiciye falçatalı saldırı
Müşterinin 'boş fiş' isteğini reddeden taksiciye falçatalı saldırı
Avcılar'da denizden araç lastikleri çıktı
Avcılar'da denizden araç lastikleri çıktı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans