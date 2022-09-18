Avcılar'da ağaca çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Ambarlı Mahallesi'ndeki Petrol Ofisi Caddesi'nden D-100 bağlantı yoluna giden Sinan Gümüş (34) yönetimindeki 34 AEE 190 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, orta refüjü aşarak karşı şeride geçtikten sonra kaldırıma çıktı. Otomobil bir ağaca çarpınca durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler, otomobili bir evin bahçesine kaymaması için halatla ağaca bağladı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören Ahmet Çakır, "Çok hızlıydı. Refüjü aşıp buradaki kaldırıma kadar geldi. Ağaç olmasa bahçeye uçacaktı" dedi. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.