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Avcılar'daki fabrika yangını; gün ağardı hasar ortaya çıktı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Kasım 2021 Salı 11:21
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Avcılar'daki fabrika yangını; gün ağardı hasar ortaya çıktı

İSTANBUL - AVCILAR'da dün akşam saatlerinde iki katlı tekstil fabrikasında çıkan ve iki işyerine de sıçrayan yangının yol açtığı hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Yangın dün saat 18.20 sıralarında, Firüzköy Bulvarı üzerinde bulunan iki katlı tekstil fabrikasında bilinmeyen nedenle çıktı. Yükselen alev ve dumanlar birçok ilçeden görüldü. Alevler çevrede bulunan iki iş yerine de sıçradı. Yangının bildirilmesi üzerine Avcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Şişli, Seyrantepe, Kıraç, Bağcılar,  Başakşehir, Kemerburgaz, Silivri, Hadımköy, Arnavutköy, Bayrampaşa, Sultangazi, Değirmenköy, Hacıosman ve Fatih İtfaiye ve 112 Hızır Acil ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler 98 personel ve 40 araç ile yürüttükleri çalışmalar sonucu yangını 3 saatte kontrol altına alıp söndürdü.

Tekstil fabrikasındaki yangının neden olduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri fabrikada inceleme yaparken yangında demirlerin adeta eridiği tesisin bir bölümünün çöktüğü görüldü. Tamamen kullanılmaz hale gelen tesisteki yangının çıkış nedeni ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarFabrika Yangını
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