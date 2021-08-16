Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 37
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1457.38
ALTIN
483.96
DOLAR
8.4794
STERLİN
11.7663
EURO
9.9935
Cerrahi el aletleri seti alınacaktır
Cerrahi el aletleri seti...
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
Çimento fabrikası satışa çıkarıldı
Çimento fabrikası satışa çıkarıldı...
7 Öğretim Elemanı alınacak
7 Öğretim Elemanı alacak

Avcılar’da 50 bina sahipleri ikna edilemedi

Gölcük'te 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem sırasında Avcılar'da orta hasar gördükleri belirlenen 287 binadan 237'si, 1.5 yıl önce alınan kararla tahliye edilmeye zorlanarak kentsel dönüşüme alınırken, kalan 50 binanın sahipleri evlerinin geçmişte güçlendirildiğini belirterek yıktırmadı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:11
0 Okunma
Avcılar’da 50 bina sahipleri ikna edilemedi

Kocaeli’nin Gölcük İlçesi'nde 22 yıl önce meydana gelen Marmara Depremi'nden Avcılar'da etkilenen 287 binanın orta hasarlı olduğu saptandı. AFAD İl Müdürlüğü, Silivri'de 2019 yılının sonlarında meydana gelen deprem ardından ‘orta hasarlı’  binaların listesini ilgili kurumlara göndererek buralarda güçlendirilme yapılmışsa bunun raporlarla belgelenmesini isterken, bunu belgeleyemeyen yapı sahiplerinin su, elektrik, doğalgazlarının kesilerek tahliye çalışması yapılmasını isterken, Koronavirüs salgını nedeniyle tanınan süreler uzatıldı. 1999 depreminden hemen sonra binalarında güçlendirme çalışması yaptıklarını, yasal bir zorunluluk olmadığı için bunu Avcılar Belediyesi'ne veya başka kuruma bildirmediklerini, aradan geçen 20 yılı aşkın süre içerisinde hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını savunan ev sakinleri susuz, elektriksiz ve doğalgazsız kalınca zorunlu olarak evlerini terk etti. 1999 yılından önce yaptırılan binalardan 237'si yapılarından karot örnekleri aldırarak 2018 Deprem Yönetmeliği'ne uygun olmadığını kanıtlayarak 'kentsel dönüşüm' için müteahhitlerle anlaşarak bunları yıktırdı. Kalan 50 binadan çok küçük bölümünde güçlendirme yapılırken, bir bölümünde ev sahiplerinin ekonomik durumlarının iyi olmaması, yürütmeyi durdurma kararı alması veya müteahhide ödeme yapacak ekonomik güçleri olmadığı için binayı kentsel dönüşüme sokamayınca buraları boşaltarak kiraya çıktığı ifade edildi. Boşaltılan bina sahiplerinin anlaşamaması nedeniyle bu binalardaki kullanılabilir eşyaların gece sökülerek çalındığı, evsizler için barınak yeri olduğu kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvcılarDepremEvBinaHasar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Tam 4,3 ton
İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Tam 4,3 ton
Kredi çıkartma vaadiyle dolandırıcılığa operasyon
Kredi çıkartma vaadiyle dolandırıcılığa operasyon
İstanbul'da ilçe ilçe binaların röntgeni çekiliyor
İstanbul'da ilçe ilçe binaların röntgeni çekiliyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans