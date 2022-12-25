Avcılar’da ‘korku üstgeçidi’nin sökümüne başlandı

İSTANBUL, (DHA)

Gümüşpala ile Merkez Mahallesi arasındaki yaya yolu ulaşımını ve metrobüse erişimi sağlayan Şükrübey Durağı üstgeçidini her gün kullananlar uzun süreden bu yana bağlantı yerleri ve taşıyıcı konumundaki ana demir parçalarındaki çürümeye, alt tarafındaki büyük pas ve bakımsızlığa da dikkat çekti. Tepkilerin giderek artması ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu kararıyla Şükrübey metrobüs durağının yenilenmesine ve engelli ulaşımına uygun hale getirilmesi kararlaştırıldı. Üstgeçidin yarısı bu sabah erken saatlerde söküldü. Söküm işleminin 6 günde tamamlanması planlanırken metrobüs yolcuları alternatif üst geçitlere yönlendirildi. Üstgeçit yeniden yapılıncaya kadar D-100 Kuzey ve Güney yaya bağlantısı Edirne yönündeki yaklaşık 240 metre uzaklıktaki mevcut yaya üst geçidiyle sağlanacak. İBB görevlileri, üstgeçidin yarısını sökerken Gümüşpala Mahallesi tarafından metrobüse binmek üzere gelenler geçidin sac levha ve şeritlerle kapatılmış olmasına rağmen bunları aşarak yukarı çıkınca çaresiz dönmek zorunda kaldı. Bölgede oturanlar üstgeçidi her kullandıklarında çökmesinden endişe ettiklerini, yenileme kararının yerinde olduğunu söyledi.