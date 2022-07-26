Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimi bayramda yüzde 6,3 geriledi

İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik dağıtım hizmeti görevini üstlenen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (BEDAŞ) verilerine göre arife günü de dahil 8-12 Temmuz tarihleri arasında kutlanan Kurban Bayramı’nda Avrupa Yakası’ndaki elektrik tüketimindeki düşüş yüzde 6,3 seviyesinde gerçekleşti. Bu yıl 8-12 Temmuz tarihleri arasında kutlanan bayram boyunca Avrupa Yakası’ndaki elektrik tüketimi 259 bin 522 MWh seviyesinde kalırken 2021 yılında bayramın kutlandığı 19-23 Temmuz tarihlerinde toplam tüketim 276 bin 978 MWh idi.

Bu arada Avrupa Yakası’nda 8-17 Temmuz tarihleri arasındaki elektrik tüketimi ise 554 bin 718 MWh seviyesinde kaldı. Bu rakam geçen yılın aynı günlerinde tatil olmaması nedeniyle 626 bin MWh olarak gerçekleşmişti.

ARIZA ONARIM VE BAKIM EKİPLERİ 7 GÜN 24 SAAT SAHADA HAZIR BEKLETİLDİ

Bu arada İstanbul Avrupa Yakası’nda 5,3 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan BEDAŞ bayram tatili boyunca enerjide herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için araç ve personel sayısında güçlendirmeye gitti. Her zaman her koşulda enerji devamlılığının sağlanmasını en önemli önceliği olarak belirleyen şirket, 7 gün 24 saat çalışma esasına dayalı olarak, enerji tedariğinde herhangi bir sorun yaşanmaması ve yaşanan kesintilere en kısa sürede müdahale edebilmek için bayram tatilinde arıza onarım ve bakım ekiplerini sahada hazır bir şekilde bekletti. 8 - 17 Temmuz tarihleri arasında yatırım ve bakım kaynaklı planlı kesintileri iptal eden BEDAŞ, bayram boyunca ilçe bazında tüketimlerin azalması veya artışına karşı yük dengeleri ile puantını canlı sistem üzerinden izledi.