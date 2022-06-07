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Bağcılar'da cinayet

BAĞCILAR'DA Suriyeli işçilerin yaşadığı evin camlarına vurarak küfür eden kişilerden biri, dışarı çıkan 22 yaşındaki Sherifi El Ahmed'i tabancayla başından vurarak öldürdü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Haziran 2022 Salı 15:47
Bağcılar'da cinayet

Olay, Demirkapı Mahallesi'nde dün 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli 3 işçinin yaşadığı 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairenin önüne gelen 3 kişi evin camlarına ve kapılarına vurarak küfretti. Suriyeli işçiler Sherifi El Ahmed, Mohammad El A. , Yusuf N. ve Mohammad El A.'nın dışarı çıkmasını isteyen kişiler, bir süre bekledikten sonra ayrıldı. Tekrar geri gelen kişiler, yine camlara vurarak küfretmeye başladı. Bu sırada 22 yaşındaki Sherifi El Ahmed dışarı çıktı. Saldırganlardan biri elindeki tabanca ile  Sherifi El Ahmed'e ateş etti. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan El Ahmed kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sherifi El Ahmed'i hastaneye kaldırdı. Ahmed hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Silah sesini duyarak balkona çıkan bir mahalle sakini "Biz sabah namaz kıldık eve girdik. Silah sesi duyduk. Balkona çıktım, baktım yaralı yerde yatıyordu. O kadar gördüm. Suriyeliydi. Bodrum katta oturuyordu. Kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Ambulans geldi götürdü. dedi. Olayın yaşandığı evde ve sokakta inceleme yapan polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği M. B. Ö., Y. A., A. Y.'ı yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarDemirkapı MahallesiCinayetSuriyeliIşçiSherifi El Ahmed
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