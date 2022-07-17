Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.382,44
ALTIN
955,87
DOLAR
17,41
STERLİN
20,70
EURO
17,56
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi...
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...

Bağcılar’da silahlı saldırı: 3 yaralı

BAĞCILAR’da maskeli bir grup sokakta oturan 3 kişiye silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

17 Temmuz 2022 Pazar 09:43
Bağcılar’da silahlı saldırı: 3 yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, maskeli bir grup sokağın başında otomobilden indi. Silahlı grup,  sağlık ocağı önünde oturan 3 kişiye bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı saldırıda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrasında sokakta bulunan otomobiller de zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BağcılarYenigün MahallesiKavgaSaldırıSilah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Temmuz konulu uluslararası mektup yarışmasında 1'inci 25 bin lirayla ödüllendirilecek
15 Temmuz konulu uluslararası mektup yarışmasında 1'inci 25 bin lirayla ödüllendirilecek
Hasköy Mezarlığı'nda tahrip edilen mezar taşları yeniden yaptırılıyor
Hasköy Mezarlığı'nda tahrip edilen mezar taşları yeniden yaptırılıyor
Kaldırımdaki iki kadını ezdi: 1 ölü 
Kaldırımdaki iki kadını ezdi: 1 ölü 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans