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Bahçelievler'de metrobüste yangın

BAHÇELİEVLER'de, seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Şoför aracı durdurarak yolcuları tahliyeye etti.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
29 Mayıs 2022 Pazar 20:54
Bahçelievler'de metrobüste yangın

İSTANBUL,(DHA)



Yangın, Bahçelievler'de 16.50 sıralarında, Zincirlikuyu yönünde Sefaköy ile Yenibosna durakları arasında seyir halinde olan metrobüsün motor kısmında çıktı. Dumanları fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Yolcular Yenibosna Durağına kadar yürümek zorunda kalırken, bildirilmesi üzerine Metrobüs Yol Yardım Aracı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası metrobüs aracı Yol Yardım Aracıyla yoldan çekildi. Dumanlar içinde kalan metrobüsten inen yolcuların yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni ÇağrıYangınMetrobüsteBahçelievlerde
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